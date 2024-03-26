الطويني: الدبيبة لم يتواصل معنا والطرابلسي “كاذب”

أخبار ليبيا 24

استنكر غالي الطويني، رئيس مجلس الحكماء والأعيان في مدينة زوارة، عدم تواصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية معه حتى اللحظة، بعد ما شهده منفذ رأس اجدير، لافتا إلى أن أعضاء من مجلس النواب والدولة وعددا من الوزراء تواصلوا معهم.

وتساءل الطويني، في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” حول ما إن كان الدبيبة موافقاً على ما يفعله عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيرا إلى أن الطرابلسي بالنسبة إلى مجلس الحكماء، ليس وزيراً للداخلية ولا يعترف به؛ مشددا على أن حديثه بأن رأس جدير هو أكبر منفذ تهريب، يعد كذباً.

الطويني: الحكومة تعرف المهربين بأسمائهم وصفاتهم

وأكد الطويني أنه لم تحدث أي معارضة للإجراءات الأمنية التي تجريها حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لافتا إلى أن محاولات فرضها وتعمّد عدم التنسيق ومحاولات التحجيم أمر مرفوض، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أي إجراءات أمنية ستتخذ بخصوص المعبر، فيجب التنسيق مع الجهات الأمنية في زوارة.

وأضاف الطويني أنه سبق لإدارة إنفاذ القانون تنفيذ أعمال ومهام بالمعبر، ولم يجرى الاعتراض عليها لأنها تمت بعد تنسيق معهم، متهما حكومة الدبيبة بالتقصير في مكافحة التهريب، لافتا إلى أنها إذا قررت البدء بمعبر رأس جدير فلتقم بالإجراءات ذاتها في كافة المعابر والمنافذ.

واتهم الطويني حكومة الدبيبة منتهية الولاية بتجاهل نقص الوقود في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن المهربين في معبر رأس جدير معروفون للجميع بأسمائهم وصفاتهم.