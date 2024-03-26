الصول: الرئاسي فشل في مسار المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

قال علي الصول، عضو مجلس النواب، إن المجلس الرئاسي فشل في مسار المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه لن ينجح في أي خطوات في هذا الاتجاه.

وأضاف الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن مجلس النواب يعمل على قانون خاص بالمصالحة الوطنية أحيل للجنة التشريعية بحيث يؤسس لها بشكل قانوني يتعلق بجبر الضرر ومعالجة نقاط الخلل.

الصول: الضرورة تقتضي توحيد المؤسسات الليبية

وأوضح الصول أن الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية في حين أن الضرورة تقتضي توحيد المؤسسات الليبية، مشددا على أن المؤسسات هي التي تسببت في انشقاقات بين أطياف المجتمع الليبي.

أعضاء بـ اللجنة التحضيرية: رحيل اللافي شرط نجاح المصالحة.. لأنه “متعنت”

وكان أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، قد أكدوا أن موقف عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض لـ ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، دليل على انحيازه الواضح لطرف دون الأطراف الأخرى، وخروج عن مبدأ الحياد.

واعتبر أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في خطاب لـ رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسحة منه، أن تعنت اللافي يُعد نسفاً لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، وعرقلة واضحة لعمل اللجنة التحضيرية، مشددين على أن عدم الاستجابة لمطالب أعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، يعني تعليق مشاركتهم ضمن اللجنة التحضيرية وربما يمتد الأمر إلى الانسحاب نهائيا.