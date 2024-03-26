الصور يطالب بن قدارة بوقف إجراءات تسوية ديون ليبيا لدى تونس

أخبار ليبيا 24

طالب الصديق الصور، النائب العام، فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بوقف إجراءات تسوية ديون ليبيا لصالح تونس.

وأشار النائب العام في خطاب موجَّه لـ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، إلى كتاب الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادر في 26 فبراير من العام الجاري، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية مؤسسة النفط مهمة إدارة ديون الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس.

الصور: النيابة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بـ تسوية ديون ليبيا

وأوضح الصور أن النيابة العامة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية من منظور المصلحة العامة وقواعد إدارة المال العام، لافتا إلى أن النيابة رأت أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا من خلال إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة ومؤسساتها ومراعاة أن الدولة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن سواها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إضافة إلى ضرورة إخطار النيابة العامة بأي تسوية لتلك الديون المترتبة.

الصور: يجب وقف إجراءات تسوية أية ديون

وشدد الصور على ضرورة إيقاف إجراءات تسوية أية ديون ذات صلة بكتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين وضع آلية ترتكن إلى خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات 3-2، 4-2، 6-2 من المادة الأولى التي حددت أهداف الخارطة.