الرقابة الإدارية تقرر إيقاف عون.. وصنع الله كلمة السر

أخبار ليبيا 24

قال محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة الإدارية، نافيا معرفته بسبب هذا القرار.

وأوضح عون في أول تصريح له بعد قرار إيقافه، ورصدته “أخبار ليبيا 24″، أنه لا يعلم أية معلمات عن القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة الإدارية في قرار إيقافه، لافتا إلى أن هيئة الرقابة لم تستدعه ولم تأخذ أقواله في القضية التي أشارت إليها.

مصدر: إيقاف عون بسبب شكوى صنع الله ضده

بدوره نفى مصدر من هيئة الرقابة الإدارية، في تصريحات صحفية ما يتداول في الإعلام من أن تكون صفقة حقل الحمادة، هي سبب إيقاف “عون”، موضحا أن قرار إيقاف الوزير عن العمل جاء بناء على شكوى تقدّم بها الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بحقّه.

الرقابة الإدارية تقرر إيقاف عون عن العمل مؤقتا انتظارا لنتائج تحقيق

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أعلنت إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن العمل مؤقتا.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن عبد الله قادربوه رئيس الهيئة أصدر قرار إيقاف محمد وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة منتهية الولاية على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.