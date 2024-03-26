البيوضي: المصالحة أضحت ورقة سياسية أكثر منها مشروعاً وطنياً

أخبار ليبيا 24

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن الانتخابات هي الخطوة الأولى ولا يمكن أن تتم دون تشكيل حكومة جديدة تمثل الجميع، لافتا إلى أن ما المصالحة فهي مصطلح فضفاض ويمكن ضبطه في إطار قانوني عقب تجديد الشرعية في ليبيا.

البيوضي: من اختاروا الانسحاب من المصالحة هم الأكثر نضجًا في مواقفهم

وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الحديث عن المصالحة الوطنية في ليبيا بات مكرراً ومرهقًا وأضحت ورقة سياسية أكثر منها مشروعاً وطنياً، مشددا على أن من اختاروا الانسحاب هم الأكثر نضجا في مواقفهم،.

وأشار البيوضي إلى “الهبة الشعبية” التي شهدتها ليبيا غداة كارثة ” العاصفة دانيال” التي ضربت عدة مناطق في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن ليبيا عاشت محنة حقيقة في درنة، ولم تكن هناك شروط لمد يد العون وتلاشت كل الخلافات.

أعضاء بـ اللجنة التحضيرية: رحيل اللافي شرط نجاح المصالحة

وكان أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، قد أكدوا أن موقف عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض لـ ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، دليل على انحيازه الواضح لطرف دون الأطراف الأخرى، وخروج عن مبدأ الحياد.

واعتبر أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في خطاب لـ رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، أن تعنت اللافي يُعد نسفاً لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، وعرقلة واضحة لعمل اللجنة التحضيرية، مشددين على أن التسويف والمماطله وإطالة العمل على ملف المصالحة وتأخير انجازه بحجج واهية لأكثر من مرة، يجعل من اجتماع المؤتمر الجامع في إبريل المقبل أمراً بعيد الاحتمال، مؤكدين على أن عدم الاستجابة لمطالب أعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، يعني تعليق مشاركتهم ضمن اللجنة التحضيرية وربما يمتد الأمر إلى الانسحاب نهائيا.