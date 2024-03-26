شاحنة وقود تسحق سوادني وابنته داخل سيارتهما في البريقة

أخبار ليبيا 24

لقي سوداني وابنته مصرعهما إثر اصطدام سيارتهما بشاحنة نقل وقود على الطريق الساحلي بالقرب من جامعة النجم الساطع في البريقة، بينما نجا سائق الصهريج.

وقالت مديرية الهلال النفطي، إن الأب السوداني “فتح الرحمن محمد خيري” مواليد 1959، كان يقود سيارة نوع “أوبل” وبرفقته ابنته “ملاك فتح الرحمن محمد” مواليد 1997 في خط سير متجهٍ من الشرق إلى الغرب.

ووقع الحادث المميت يوم أمس الاثنين. وأوضحت مديرية أمن الهلال النفطي أن “السوداني” مقيم في منطقة البريقة.

وأضافت، أن الشاحنة نوع “مرسيدس” كان يقودها مواطن ليبي يدعى “عبدالله إبراهيم المبروك المجبري” موالدي 1984 من سكان بنغازي، في خط سير متجهٍ من الغرب إلى الشرق.

وقالت مديرية الهلال النفطي: “نتج عن الاصطدام وفاة سائق المركبة الأولى وابنته، ولم يتعرض سائق المركبة الأخرى لأي إصابات”.

ووجّهت المديرية الشكر لرجال الإطفاء بـ “شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ” على سرعة الاستجابة وما بذلوه من جهد لإزالة آثار الحادث المروري المأساوي من على الطريق.

حوادث مميتة في البريقة

وغالبًا ما تسفر الحوادث المرورية في تلك المنطقة عن حدوث وفيات وإصابات بليغة، إذ في 23 فبراير 2024 أسفر حادث اصطدام سيارتين، إحداهما سيارة أجرة، في منطقة “بشر” عن وفاة سائقي السيارتين الليبيين، إضافة إلى وفاة اثنين مصريين كانا ضمن ركاب سيارة الأجرة. كما أسفر الحادث عن إصابة ستة مصريين آخرين بإصابات بليغة.

وكان حادث مروري في 14 فبراير 2024 قد تسبب في وفاة المواطنة “أمينة سيدي علي” كانت برفقة زوجها عندما اصطدمت سيارتهما بـ “إبل سائبة” على طريق البريقة.