الأبلق: الصراع السياسي مكن كل الأطراف من البقاء في المشهد

أخبار ليبيا 24

قال عمار الأبلق، عضو مجلس النواب، إن السياسة لها حساباتها في التوافق بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن الصراع السياسي الدائر في ليبيا مكن كل الأطراف من البقاء في المشهد السياسي.

وأوضح الأبلق في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه نتيجة استمرار حالة الصراع بين مجلسي النواب والدولة، لم يتم التوافق حول شاغلي المناصب السيادية ما مكن الكبير من الاستمرار في منصبه منذ سنوات، لافتا إلى أن الخلاف بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية والكبير والتراشق بينهما بالمراسلات والتصريحات ربما هو الذي قاد الكبير للتقارب مع عقيلة صالح.

وأكد الأبلق أن تعديل سعر صرف العملات مقابل الدينار هو اختصاص المصرف المركزي وليس من اختصاص مجلس النواب، لافتا إلى أن إصدار قرارات بفرض الرسوم من اختصاص السلطة التنفيذية مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين مثل رسوم استخراج جوازات السفر وتسجيل المركبات وغيرها.

وأشار الأبلق إلى أن عدد كبير من النواب اعترض على قرار عقيلة صالح بالموافقة على فرض الرسم وأصدروا بيانين بذلك، موضحا أن البيان الاول كان ردًا على مراسلة الكبير المُطالبة بفرض الرسم والثاني ردًا على قرار عقيلة بالموافقة والذي ليس من اختصاصه إصدار هذا القرار

الأبلق: البعثة الأممية عامل معرقل للحل السياسي

وشدد الأبلق على أن البعثة الأممية أصبحت في نظر الكثير من الليبيين هي عامل معرقل للحل السياسي، مشيرا إلى أن مبادرة باثيلي بجمع الأطراف الخمسة الليبية الفاعلة في المشهد لا يمكن من خلالها الوصول لانفراجة في المشهد السياسي المأزوم.

ولفت الأبلق إلى أن هذه الأطراف تفتقد الثقة فيما بينها وكذلك لا ترغب في التزحزح عن أماكنها لصالح إطار توافقي، مضيفا أن باتيلي دعا حكومة الدبيبة ولم يدع حكومة حماد التي تعمل في الشرق والجنوب.

وأضاف الأبلق أن باثيلي دعا المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة وهما وجهان لعملة واحدة حيث أتيا في قائمة واحدة عبر مسار جنيف، لافتا إلى أن الطرفان المعنيان بالتوافق لحل الاشكاليات والانسداد السياسي هما النواب والدولة ويمكن ممارسة الضغط عليهما عن طريق الإرادة الدولية ممثلة في مجلس الأمن.

وأوضح الأبلق أن هناك تدخل واضح في مسار البعثة وآليات عملها من خلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مؤكدا دول الناتو لم تساعد الليبيين في الاستقرار والانتقال الديمقراطي وتركت المساحة للتدخلات الإقليمية حيث يوجد اليوم مرتزقة وقوات دولية على الأرض الليبية.

وشدد الأبلق على أن البعثة الأممية في ليبيا غايتها إدارة الأزمة وليس الحل وهذا ناتج ربما لاختلاف وجهات النظر والمصالح بشأن ليبيا بالإضافة لتصفية الحسابات والصراع بينها، مشيرا إلى عدم اتخاذ خطوات جدية من قبل مجلس الأمن بشأن الالتزام بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا أو معاقبة المعرقلين المحليين للحل السياسي والحد من التدخلات الإقليمية السلبية.

من ناحية أخرى قال الأبلق إن محمد الحسن الرضا السنوسي الذي يقدم نفسه على أنه وريث للعرش لا يعتبر كذلك، لافتا إلى أن محمد الحسن الرضا السنوسي لم يكن وليًا للعهد وقد تنازل والده الحسن الرضا عن العرش، كما أن الملك ادريس لم يسم خلفا له حتى وفاته سنة 1983، مؤكدا أن الدستور المعدل في 1963 منح الملك صلاحيات واسعة ومطلقة لا يمكن القبول بها في الوقت الراهن.