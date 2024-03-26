أوحيدة: الرئاسي وضع نهاية مسار المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن المجلس الرئاسي وضع نهاية مسار المصالحة الوطنية الذي لم ولن يتوقع أحد أي نجاح فيه.

أوحيدة: تولي الرئاسي ملف المصالحة كان خطأ

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن تولي الرئاسي ملف المصالحة كان بمثابة خطأ أراد أحد الأطراف استثماره سياسيًا لاستمرار الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أن ملف المصالحة في ليبيا ملف اجتماعي أكثر منه سياسي.

أوحيدة: مجلس النواب مُطالب بتولي ملف المصالحة

وأوضح أوحيدة أن مجلس النواب مُطالب بتولي الملف والاستفادة من الأخطاء السابقة وأخطاء المؤتمر الوطني بتكليف هيئة مصالحة وطنية بعيدًا عن التأثيرات السياسية والأيدولوجية، مشيرا إلى أن ملف المصالحة الوطنية لم يسند لمن هم أقدر على القيام بالمهمة وهم رجال العرف والدين، استنادا لطبيعة المجتمع الليبي.

وأشار أوحيدة إلى أن الهيئة التي يفترض أن تتشكل يجب أن تكون قرارتها ملزمة للسلطة التشريعية والتنفيذية، وأن تبدأ بجبر الضرر، وآلية تحقيق العدالة الانتقالية.

باتيلي: المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية في ليبيا

وكان المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قد أكد في وقت سابق أن المصالحة الوطنية جزء لا يتجزأ من أي عملية سياسية ناجحة في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تتمحور المصالحة حول الضحايا، وترتكز على الحقوق وفقا لآليات سليمة للعدالة الانتقالية.