محاكمة إلكترونية لعمر عبد الكافي.. احتفى بسارق الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

محاكمة إلكترونية عقدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشيخ عمر عبد الكافي، منددين بلقائه علي الدبيبة، المطلوب دوليا في جرائم فساد وسرقة لأموال الليبيين.

وكان علي الدبيبة يشغل منصب رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبان حكم العقيد معمر القذافي، وجرى توثيق جرائمه في تحقيقات صحفية نشرت على أكبر المنصات الدولية.

غسيل وتهريب 7 مليارت دولار

وبلغت قيمة الأموال المتورط علي الدبيبة في تهريبها، نحو 7 مليارات دولار. كما أدانته السلطات الإسكتلندية في أكبر قضية غسيل أموال، وكان حتى عام 2015 على قوائم الإنتربول كمجرم دولي.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن على “الشيخ” ألا يقابل شخصا متورطا في جرائم رشوة لتوجيه أعضاء ملتقى الحوار، وأن علي الدبيبة متورط في سرقة وإهدار المال العام، فضلا عن سرقة مستقبل الليبيين بإفشال أي حراك سياسي يدعو لإقامة الانتخابات.

وقال أحد المهاجمين: “على الشيخ عمر أن يضطلع بدوره كداعية، وأن يحافظ على الدين بعيدا عن السياسة، إن كان يقصد بتحركاته نصرة الدين”، مؤكدا أن المشهد الذي جمع علي الدبيبة وعمر عبد الكافي، مهين، ويهدد أي شعبية لهذا الداعية في ليبيا، لأنه قبل التعامل مع عدو للشعب، وكأنه لا يرى ما يعيشه الليبيون من أزمات بسبب عائلة الدبيبة وسيطرتها على الحكم في ليبيا بقوة الميليشيات، فلا يخفى على أحد أن بقاء آل الدبيبة معتمد بشكل رئيس على وجود المرتزقة السوريين والدعم التركي لعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية.