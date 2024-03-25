الأرصاد تحذّر من طقس متقلب على أغلب ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من امتداد منخفض جوي على أغلب مناطق ليبيا مصحوب برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وقال المركز، إن الرياح ستسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض مناطق الشمال الغربي، ويشمل تأثير المنخفض يوم الغد مناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب بداية من صباح الغد على مناطق الجبل الغربي وغدامس ومناطق أقصى الساحل الغربي مع احتمال سقوط مطر خفيف يصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن من المتوقع أن يتحرك المنخفض من يوم الأربعاء تدريجيًا باتجاه شرق ليبيا.

وأضاف، أن الرياح تتحول على مناطق الشمال الغربي إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. وتستقر الأجواء على كامل البلاد بداية من يوم الخميس.

طقس شبه حار على أغلب ليبيا

ودرجات الحرارة القصوى في الشمال الغربي تتراوح ما بين (26–32) مئوية، وتسجل زيادة يوم الغد على بعض المناطق.

وتتراوح في الشمال الشرقي ما بين (23–28) مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

وتتراوح على أغلب المناطق الجنوب الغربي ما بين (28–34) مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى في جنوب شرق ليبيا على أغلب المناطق ما بين (25–28) مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وملحوظا خلال اليومين المقبلين.