ضبط دراجات نارية في طرابلس لـ “المخالفة”

أخبار ليبيا 24

ضبطت في طرابلس عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة للقواعد المرورية ضمن حملة موسعة لأقسام المرور التابعة لمديرية الأمن.

وقال مديرية أمن طرابلس، إن قوة دعم أقسام المرور ضبطت بالتعاون مع قوة المهام الخاصة عددًا كبيرًا من الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين. ونشرت مديرية أمن طرابلس صور لمئات الدراجات النارية التي جرى ضبطها خلال الحملة.

يقودها مراهقين

وأضافت، أن الدراجات المضبوطة كان يقودها مراهقين دون السن القانونية للقيادة، ما تسبب في وقوع حوادث مرورية وإزعاج للمواطنين نتيجة الضوضاء الصادرة عنها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها أجهزة الأمن حملات ضد الدارجات النارية المخالفة والتي يقودها في بعض الأحيان أشخاص لا تصل أعمارهم إلى الحصول على ترخيص لقيادة الدراجة النارية.

ضبط سيارة مسروقة في طرابلس

هذا وضبط أعضاء مباحث المرور سيارة نوع “سامسونج” بعد الاشتباه فيها. وبالاستعلام لدى منظومة الاستعلام الأمني اتضح أنها مطلوبة لدى قسم مرور حي الأندلس المركز، ومبلغ عنها في حادث مروري ولاذت بالفرار.

اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها وأُحيلت إلى قسم مرور حي الأندلس من حيث الاختصاص.