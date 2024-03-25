روسيا تنكس الأعلام حدادًا.. وتتهم أربعة مشتبه بهم في هجوم “كروكوس”

أخبار ليبيا 24

نكّست روسيا الأعلام إلى نصف السارية يوم حداد واتهمت أربعة رجال بقتل العشرات بالرصاص في حفل موسيقي خارج موسكو مساء الجمعة في أعنف هجوم داخل روسيا منذ عقدين.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الأحد يوم حداد وطني بعد تعهده بمعاقبة كل من يقف وراء الهجوم، الذي أودى بحياة 137 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 182 آخرين. ولا يزال أكثر من 100 شخص في المستشفى، بعضهم في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو بوتين وهو يشعل شمعة في كنيسة بمقر إقامته خارج موسكو، مساء الأحد، لتكريم الضحايا. وأطلق مسلحين النار على مدنيين داخل قاعة الحفل الموسيقي.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم لكن بوتين لم يذكره علانية، وفيما يتعلق بالمهاجمين قال إنهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا.

وأضاف أن البعض في “الجانب الأوكراني” كانوا على استعداد لنقل المسلحين عبر الحدود، بينما نفت أوكرانيا أي دور لها في الهجوم.

روسيا تعلن أسماء المتهمين

وأعلنت محكمة منطقة باسماني في موسكو، يوم الأحد، أسماء أربعة من المشتبه بهم في الهجوم، وقالت هم: “داليردزون ميرزوييف، وسيدكرامي راشاباليزودا، وشمس الدين فريدوني، ومحمد سوبير فايزوف”.

وأضافت أن الرجال، الذين قالت وسائل الإعلام الروسية، إن جميعهم مواطنون من جمهورية طاجيكستان السوفيتية السابقة ويعيشون في روسيا، سيبقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى 22 مايو. وأضافت أن ثلاثة من الأربعة أقروا بالذنب في جميع التهم الموجهة إليهم.

وهجوم، يوم الجمعة، هو الأكثر دموية على الأراضي الروسية، منذ حصار مدرسة بيسلان عام 2004، عندما احتجز متشددون أكثر من ألف شخص كرهائن. ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم في ذلك الوقت، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، إن روسيا ستستهدف من يقفون وراء إطلاق النار المميت، أينما كانوا وأيًا كانوا.

وكان قد تحدث في السابق عن ضرورة مقابلة “الموت بالموت” وبدأ بعض المشرعين مناقشة، ما إذا كان ينبغي إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وحملت اللوحات الإعلانية في أنحاء موسكو صورة شمعة واحدة وتاريخ الهجوم وعبارة “نحزن”. وأعربت دول العالم عن فزعها من الهجوم وأرسلت تعازيها إلى الشعب الروسي.