لـ 425 عائلة.. توزيع دفعة جديدة من صكوك تعويضات فيضان درنة

أخبار ليبيا 24

وزّعت الحكومة برئاسة أسامة حمّاد الدفعة الخامسة عشر من صكوك تعويضات “إعصار دانيال” على أكثر من 400 عائلة من متضرري درنة.

وجرى توزيع الصكوك الأحد في المسرح الوطني في درنة على 425 عائلة من متضرري السيول بعد إتمام إجراءات حصر الأضرار عبر لجنة الحصر والتعويضات. ويترأس اللجنة أبوبكر الزوي وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية.

وهذه ثاني دفعة توزع خلال 2024؛ إذ وزّعت لجنة الحصر والتعويضات في يناير الماضي صكوك تعويضات على 400 عائلة من المتضررين.

وفي أكتوبر 2023 بدأت الحكومة الليبية في صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا والمشمولين في قوائم الحصر.

وتتمثل قيم التعويضات في صرف 100 ألف دينار ليبي للبيوت، التي تهدمت بشكل كامل جراء الفيضانات. و50 ألف دينار للبيوت المتضررة جزئيًا و25 ألفا للبيوت التي تضررت مقتنياتها.

فيضان درنة

وفي 10 من سبتمبر 2023، ضرب فيضان مدمر -ناجم عن “إعصار دانيال”- درنة ما أسفر عن دمار واسع وأودى بحياة الآلاف من سكانها.

وأحدثت الفيضانات أزمة كبيرة لدى سكان المدينة نتيجة تأثيرها المدمر، إذ واجه السكان العديد من الصعوبات، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية وانهيار أكثر من ربع المدينة المجاور لجانبي وادي درنة.

وفي سبتمبر الماضي أقر مجلس النواب ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي، وذلك لمواجهة آثار الكارثة الناجمة عن الفيضانات وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.