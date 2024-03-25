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برنت يقترب من 86 دولارا على وقع تزايد القتال بين روسيا وأوكرانيا

25 مارس، 2024 3:01 م
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برنت يقترب من 86 دولارا على وقع تزايد القتال بين روسيا أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

أثّر تزايد حدّة القتال في بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الحرب الدائرة في غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر على سعر خام برنت القياسي.

واقترب سعر خام برنت القياسي، اليوم الاثنين، من 86 دولارا للبرميل مع تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط.

سعر برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 40 سنتا إلى 85.83 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 40 سنتا إلى 81.03 دولارا.

وكلا الخامين القياسيين ارتفعا بشكل مطرد هذا العام، مع ارتفاع برنت بنحو 11% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 12.5% بحلول إغلاق يوم الجمعة.برنت يقترب من 86 دولارا على وقع تزايد القتال بين روسيا أوكرانياوتسببت هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في تعطّل نصف طاقة مصفاة نفط روسية أخرى مطلع الأسبوع. وهذه هي أحدث سلسلة من الهجمات التي شنتها أوكرانيا هذا الشهر.

وهاجمت روسيا منشآت التوليد والنقل الأوكرانية الأسبوع الماضي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وفي الشرق الأوسط، واصلت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة يوم الأحد، مع فشل وساطة قطر ومصر المدعومة من الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، إن القوات الأمريكية اشتبكت مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، بعد أن أطلقت الجماعة أربعة صواريخ، باتجاه ناقلة نفط مملوكة للصين.

 

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