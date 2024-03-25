“الإسماعيلي” يمنح الرئاسة الشرفية إلى “اللواء خالد حفتر”

أخبار ليبيا 24

منح نادي الإسماعيلي المصري الرئاسة الشرفية إلى اللواء خالد حفتر، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية بمناسبة المئوية أمام الأهلي بنغازي.

ومن المعروف أن اللواء خالد خليفة حفتر من أبرز الداعمين للرياضة في ليبيا.

وخسر “الدراويش” الأحد أمام “المشوار الطويل” على ملعب شهداء بنينا في بنغازي بنتيجة 2:0 ضمن احتفالاته بمئويته التاريخية، بالإضافة إلى تكريم لاعب الأهلي بنغازي “ونيس خير” الذي سطع نجمه في ليبيا فترة الثمانينيات والتسعينات.

وشارك أسامة حمّاد رئيس الحكومة اللواء خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية في مراسم انطلاق مباراة “تكريم ونيس خير” و “مئوية الدراويش”.

وفي ختام المراسم، جرى تكريم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، وأسامة حمّاد رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد مسؤولو الإسماعيلي بحفاوة الاستقبال عند الوصول إلى بنغازي، مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع الناديين منذ سنوات طويلة.