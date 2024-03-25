الأونروا: إسرائيل ستوقف قوافل الغذاء المرسلة إلى شمال غزة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى شمال قطاع غزة.

وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني على منصة (إكس): “هذا أمر مشين ويجعل من المتعمد عرقلة المساعدة المنقذة للحياة من مجاعة صنعها الإنسان.. يجب رفع هذه القيود”.

وتواجه الأونروا، التي تقدم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل عشرات من موظفيها بالتورط في هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.

الأونروا تحذر من مجاعة

ودفعت هذه المزاعم أكبر مانح للأونروا، الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى إلى وقف التمويل، ما يضع مستقبل الوكالة موضع شك. ومع ذلك، فقد استعادت دول أخرى، بما في ذلك كندا وأستراليا والسويد، التمويل منذ ذلك الحين.

وقالت الأونروا ومصر الأسبوع الماضي، إن السلطات الإسرائيلية منعت لازاريني، الذي كان في زيارة للقاهرة، من دخول غزة.

وأضاف لازاريني: “من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن المجاعة ستحل بشكل أسرع.. وسيموت الكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى”.

وقال كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إنه لم ير أي دليل من إسرائيل يدعم اتهاماتها ضد موظفي وكالة (أونروا) التي ينبغي أن تواصل القيام بدور “حيوي” في غزة.