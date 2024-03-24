الأخباررياضة

ليلة اعتزال “الفهد الأسمر” واحتفال الإسماعيلي بمئويته في بنغازي

24 مارس، 2024 8:36 م
0 1
frame 114

أخبار ليبيا 24

مدينة بنغازي، اليوم الأحد، على موعد مهرجان اعتزال نجم الأهلي بنغازي ونيس خير الملقب بالفهد الأسمر على تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، عندما يستقبل فريق الأهلي نظيره النادي الإسماعيلي المصري الذي يحتفل بمئويته في لقاء ودي على ملعب شهداء بنينا.

ووصلت بعثة فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي المصري، أمس السبت، لإقامة المباراة الودية في مهرجان اعتزال ونيس خير، بجانب الاحتفال بالمئوية الأولى للنادي الإسماعيلي، الذي يشرف على تدريبه المدير الفني الأسبق للأهلي طرابلس إيهاب جلال.

وقال النادي الأهلي في بيان له، إن أساطير الكورة الليبية أتوا من كل حدب و صوب لمدينة بنغازي للمشاركة في مباراة اعتزال الأسطورة ونيس خير وكان في استقبالهم أعضاء إدارة الكورة في النادي الأهلي.

frame 116
أساطير الكورة الليبية يصولن بنغازي للمشاركة في المهرجان

وشهد مقر النادي الأهلي أمس السبت، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع النادي الإسماعيلي لزيادة توطيد العلاقات و تبادل الاستفادة في قادم المواعيد.

frame 115
الأهلي يوقع بروتوكول التعاون المشترك مع النادي الإسماعيلي

وونيس خير هو أحد أبرز نجوم كرة القدم الليبية الذين لمعوا وبرزوا  خلال مواسم الثمانينات والتسعينيات حيث قدم الكثير لفريقه الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني كما برز وتألق وبرع مع العديد من فرقنا المحلية الاخرى التي توج معها بالبطولات والألقاب ايضا لعل أبرزها الأهلي طرابلس.

وونيس خير الزلاوي  من مواليد مدينة بنغازي  عام 1967، وبدأت مسيرته الكروية مع فريق النادي الأهلي بنغازي ضمن صفوف فئة الأشبال  مطلع الثمانينيات حيث كان النادي قرب منزله بمنطقة حي الزيتون  وكان عاشقا  للأهلي وألوانه ونجومه.

وتألق ونيس خير في بداية مشواره الكروي  المبكر مع فريق المدرسة خلال المرحلة الإعدادية  عندما قاد فريقه مدرسته  لنيل وإحراز  بطولة المدارس على مستوى ليبيا مع مدرسة المرحوم  علي المقصبي  ببنغازي، وكان برفقته شقيقه  الأكبر الراحل  كريم خير الذى شكل معه ثنائيا رائعا  وفي أثناء تلك البطولة ذاع صيته  وشهرته وأصبح ونيس خير مهاجم قادم وبقوة. وتنبأ له الجميع بمستقبل كروى كبير.

24 مارس، 2024 8:36 م
0 1

المزيد من الأخبار

حنان شلوف، عضو مجلس النواب

شلوف: حكومة الدبيبة فاسدة بصورة غير مسبوقة

24 مارس، 2024 7:07 م
السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة،

إسماعيل: الرئاسي فشل بصورة كبيرة في ملف المصالحة

24 مارس، 2024 5:27 م
الذهب ليبيا

ليبيا الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا باحتياطات الذهب

24 مارس، 2024 4:10 م
عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بـ جامعة بنغازي

الفيتوري: الفساد الموجود في الدولة يكلفها مليارات

24 مارس، 2024 3:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى