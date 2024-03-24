ليلة اعتزال “الفهد الأسمر” واحتفال الإسماعيلي بمئويته في بنغازي

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مدينة بنغازي، اليوم الأحد، على موعد مهرجان اعتزال نجم الأهلي بنغازي ونيس خير الملقب بالفهد الأسمر على تمام الساعة الحادية عشرة ليلا، عندما يستقبل فريق الأهلي نظيره النادي الإسماعيلي المصري الذي يحتفل بمئويته في لقاء ودي على ملعب شهداء بنينا.

ووصلت بعثة فريق كرة القدم بالنادي الإسماعيلي المصري، أمس السبت، لإقامة المباراة الودية في مهرجان اعتزال ونيس خير، بجانب الاحتفال بالمئوية الأولى للنادي الإسماعيلي، الذي يشرف على تدريبه المدير الفني الأسبق للأهلي طرابلس إيهاب جلال.

وقال النادي الأهلي في بيان له، إن أساطير الكورة الليبية أتوا من كل حدب و صوب لمدينة بنغازي للمشاركة في مباراة اعتزال الأسطورة ونيس خير وكان في استقبالهم أعضاء إدارة الكورة في النادي الأهلي.

وشهد مقر النادي الأهلي أمس السبت، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع النادي الإسماعيلي لزيادة توطيد العلاقات و تبادل الاستفادة في قادم المواعيد.

وونيس خير هو أحد أبرز نجوم كرة القدم الليبية الذين لمعوا وبرزوا خلال مواسم الثمانينات والتسعينيات حيث قدم الكثير لفريقه الأهلي بنغازي والمنتخب الوطني كما برز وتألق وبرع مع العديد من فرقنا المحلية الاخرى التي توج معها بالبطولات والألقاب ايضا لعل أبرزها الأهلي طرابلس.

وونيس خير الزلاوي من مواليد مدينة بنغازي عام 1967، وبدأت مسيرته الكروية مع فريق النادي الأهلي بنغازي ضمن صفوف فئة الأشبال مطلع الثمانينيات حيث كان النادي قرب منزله بمنطقة حي الزيتون وكان عاشقا للأهلي وألوانه ونجومه.

وتألق ونيس خير في بداية مشواره الكروي المبكر مع فريق المدرسة خلال المرحلة الإعدادية عندما قاد فريقه مدرسته لنيل وإحراز بطولة المدارس على مستوى ليبيا مع مدرسة المرحوم علي المقصبي ببنغازي، وكان برفقته شقيقه الأكبر الراحل كريم خير الذى شكل معه ثنائيا رائعا وفي أثناء تلك البطولة ذاع صيته وشهرته وأصبح ونيس خير مهاجم قادم وبقوة. وتنبأ له الجميع بمستقبل كروى كبير.