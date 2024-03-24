في ظل التوتر بـ “راس اجدير”.. “النمروش” يأمر بتجهيز قوة سرية بكامل عتادها “على وجه السرعة”

أخبار ليبيا 24

وجّه عميد محمد مكراز رئيس هيئة العمليات المكلف التابعة للحكومة منتهية الولاية تعليمات عاجلة لسبعة ألوية بتجهيز قوة قوامها سرية، بكامل عتادها على وجهة السرعة، على أن يوافى بتمام ذلك فور تجهيزها. وتشكيل السرية يأتي في ظل التوتر الذي شهده منفذ راس اجدير الحدودي إثر الاشتباكات المسلحة داخله.

جاء ذلك بناء على تعليمات معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش، وفق نسخة ضوئية من الخطاب المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والموجه إلى رئاسة أركان القوات البحرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.

هذا ولم يتضح الغرض من تجهيز السرية أو المهام التي ستوكل إليها.

مكونات السرية بأمر النمروش

وتتكون السرية المحددة في الخطاب من: اللواء 555 مشاة، واللواء 444 قتال، والكتيبة 103 مشاة، واللواء 111 مجحفل، واللواء 51 مشاة، واللواء 52 مشاة، اللواء 62 شاة.

التوتر بـ “راس اجدير”

وأعلن اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ راس اجدير. وقال إن ذلك يأتي “حفاظًا على الأرواح والممتلكات”.

وأضاف الطرابلسي، الأربعاء، أن “التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر.. ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع”.

وقال الطرابلسي: “لن نترك الحدود وجميع المنافذ بدون أمن.. ولن نسمح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن.. وسيتم تأمين منفذ راس اجدير من المجرمين والمخربين وتجار الاعتمادات”.

وأضاف: “العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة”.