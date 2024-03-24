في بنغازي.. فريق طبي مصري يبحث إمكانات زراعة النخاع الشوكي

أخبار ليبيا 24

زار فريق طبي مصر متخصص في زراعة النخاع الشوكي، اليوم الأحد، مركز بنغازي الطبي؛ بهدف دراسة الإمكانات والمتطلبات لزراعة النخاع الشوكي في ليبيا.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بيان، إن الفريق المصري يضم الأطباء حسام كامل وعلاء الحداد وجمال فتحي ورأفت عبدالفتاح، لافتة إلى أن الفريق أول من بدأ في زراعة النخاع الشوكي في مصر بنسب نجاح عالية جدًا.

وأجرى الفريق الطبي جولة داخل مركز بنغازي الطبي شملت غرف العناية الفائقة والإيواء والعمليات الجراحية، فضلًا عن معمل التحاليل وبنك الدواء وغرف الإيواء والعمليات الجراحية.

وأوضحت الوزارة أن زيارة الفريق المصري استهدفت مركز بنغازي الطبي ومستشفى الأطفال ومستشفى 15 أكتوبر لإيجاد أفضل قسم في هذه المستشفيات لإمكانية إجراء عمليات زراعة النخاع بها.

ونقلت وزارة الصحة عن مدير إدارة المستشفيات والمراكز الطبية بوزارة الصحة الدكتور اسويكر بوزيد قوله: “إن زيارة اليوم لمركز بنغازي الطبي رفقة الفريق الطبي الزائر من جمهورية مصر العربية لزراعة النخاع الشوكي، والذي يضم أ د. حسام كامل، أ. د. علاء الحداد، أ. د. جمال فتحي، أ. د. رأفت عبد الفتاح، لافتاً إلى هذا الفريق المتميز هم أول من بدء في زراعة النخاع الشوكي في جمهورية مصر ونسبة نجاح العمليات التي قاموا بها عالية جدا”.

يُشار إلى أنه كان في استقبال الفريق مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي ومدير الشؤون الطبية الدكتورة فدوى فرطاس والأطباء والإخصائيين بقسم الأورام وقسم أمراض الدم، وضمت الجولة غرف العناية الفائقة ومعمل التحاليل وبنك الدم وغرف الإيواء والعمليات الجراحية.

وأشار اسويكر أن الزيارة “جاءت لدراسة الإمكانات والمتطلبات لزراعة النخاع الشوكي في ليبيا، حيث استهدفت مركز بنغازي الطبي ومستشفى الأطفال ومستشفى 15 أكتوبر لإيجاد أفضل قسم في هذه المستشفيات لإمكانية إجراء هذه العمليات الدقيقة بها”.