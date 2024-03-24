عون: بلغنا “الدبيبة” بالموافقة على قبول صفقة مصفاة رأس لانوف

أخبار ليبيا 24

بلغ وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد عون، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، موافقته على قبول صفقة مصفاة رأس لانوف، رداً على طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وقال عون في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن موافقته كانت بشرط، أن يكون الشريك جهة عالمية مؤهلة وفق ضوابط خاصة، لافتاً أن مؤسسة النفط لم تقدم لمجلس شؤون الطاقة نتائج مفاوضاتها مع شركة تراستا الإماراتية حول مصفاة رأس لانوف.

وأوضح عون، أنهم طلبوا في وقت سابق أن تتم التسوية لتعود ملكية مصفاة رأس لانوف بشكل كامل إلى مؤسسة النفط.

وكانت قد كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تلقيها خطاب من الشريك الأجنبي بمصفاة رأس لانوف يحيطها علماً بأنه تلقى عرضاً لبيع حصته في المصفاة لطرف لم يقم بتسميته وطلب الموافقة المبدئية للبيع.

وأوضحت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المؤسسة الوطنية للنفط أحالت طلب الشريك الأجنبي للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة طلباً للتوجيه بالرفض أو القبول المبدئي لعملية البيع.

وأضافت المصادر أنه في حالة تم القبول مبدئياً ستطلب المؤسسة الوطنية للنفط ملفاً كاملاً عن الطرف الذي تقدم بالعرض و ستشرع في اجراءات العناية الواجبة ( due diligence ) للتحقق من ملاءته الادارية والمالية وفق المؤسسة الوطنية للنفط .

وأشارت المصادر إلى محاولة بعض الأطراف تشتيت الرأي العام عن القضايا المعيشية والاقتصادية والترويج بأن الطرف الذي تقدم بالعرض له علاقة بشركات الكيان الصهيوني، مشددة على أن المؤسسة الوطنية للنفط تلتزم بقانون مقاطعة الكيان الغاصب

وأكدت المصادر أن المؤسسة الوطنية للنفط تفكر في عرض حصة الشريك الأجنبي للاستثمار المحلي للقطاع الخاص الوطني لتعود مصفاة رأس لانوف ليبية 100%.