شوبار: الدبيبة والكبير محل شبُهة واتهام أمام الليبيين

أخبار ليبيا 24

قال محمد شوبار، المُتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، محل شبُهة واتهام أمام الليبيين، باعتبار الأول مسؤول عن السياسة المالية، والثاني مسؤول عن السياسة النقدية التي انتهجها المركزي.

شوبار: الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة حرجة وخطيرة



وأوضح شوبار في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة حرجة وخطيرة جدًا، نتيجة لتعرض مقدرات الليبيين للنهب والسرقة، من قبل القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السُلطة.

شوبار: الخروج من الأزمة يتطلب تشكيل سلطة موحدة قوية



وأضاف شوبار أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تشكيل سلطة موحدة قوية، بوجوه نظيفة اليد، لمحاسبة كل الفاسدين، واسترجاع الأموال المسروقة والمنهوبة، مشيرا إلى أن هذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي، لطي مرحلة العوز والفقر التي يعاني منها الليبيين.

غيث: السجال الدائر بين الكبير والدبيبة “عركة عيال”

وكان مراجع غيث، عضو مجلس الإدارة السابق بمصرف ليبيا المركزي، قد اعتبر أن السجال الدائر بين الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، أصبح “عركة عيال” وليس نقاشاً لأجل الوصول إلى حل، على حد وصفه.

وأضاف غيث، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الصديق الكبير ينطبق عليه المثل السوداني “كلام جميل”، مشيرا إلى أن الكبير هو من مول حكومة الدبيبة منتهية الولاية طيلة ثلاث سنوات ولم يوجه كلمة نقد واحدة لإنفاقها، لافتا إلى أنه رفض كل الدعوات لعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لإنسجامه مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيرا إلى أنه الأن يتبرأ من كل هذا ويلقي اللوم على صديقه، بعدما استشف أن هناك حكومة قادمة في الأفق، وقرر القفز من القارب كما هي عاداته، على حد قوله.