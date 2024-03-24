شلوف: حكومة الدبيبة فاسدة بصورة غير مسبوقة

أخبار ليبيا 24

قالت حنان شلوف، عضو مجلس النواب، إن حكومة الدبيبة منتهية الولاية فاسدة بصورة غير مسبوقة، ولا توجد رقابة ولا محاسبة على صرفها.

شلوف: أي حراك يريد إسقاط الحكومة هو ظاهرة صحية

وأوضحت شلوف في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24″، أن أي حراك يريد إسقاط الحكومة أو الأجسام جميعًا بما فيها مجلس النواب ومجلس الدولة، هو ظاهرة صحية في العملية الديمقراطية، مالم يترتب عليه دماء.

شلوف: ليبيا أصبحت تحت الاحتلال منذ توقيع اتفاق الصخيرات

وأضافت شلوف أنه منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات، أصبحت ليبيا تحت الاحتلال المباشر، بالوجه الجديد المتطور لمفهوم الاحتلال، مشيرة إلى أنه من غير المُتاح إعادة تشكيل الحكومة، بغير تفاهمات واتفاقات المنظومة الدولية.

شلوف: حكومة الدبيبة لم تعد محط قبول دولي تام

وأشارت شلوف إلى أن الحراك المحلي هو الواجهة والذريعة للتغييرات الدولية التي سيتم إحداثها، أي سيتم استغلال الحراك دوليًا لصالح المنظومة الدولية، مؤكدة أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يتكلم إلا بعد أن بدأت بريطانيا في نشر تسريبات ضد هذه الحكومة، ما يدل أنها لم تعد في محط قبول دولي تام، معتبرة أن قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، سيؤدي لارتفاع الأسعار لما يقرب من الثلث، ما سيدفع الناس للسر.