خارجية النواب: عرقلة دخول المساعدات إلى غزة تأتي ضمن الخذلان الدولي للقطاع

أخبار ليبيا 24

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن بالغ آسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في تبنى مشروع لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الخذلان الدولي لسكان القطاع.

وحذرت خارجية النواب في بيان لها من أن استمرار العملية العسكرية في رفح سيكون له آثار سلبية على الاستقرار والسلم في كامل المنطقة.

وشددت خارجية النواب على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي «فورا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، منبهة إلى أن سكان القطاع أصبحوا مهددين جديا بالمجاعة، وسط نقص شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وهو ما يتسبب في معاناة وموت كثير من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت اللجنة أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، وإهانة لضمير الإنسانية، مؤكدة أن أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلية وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية ترتقي لجرائم إبادة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وهي أيضا افعال تعتبر تحديا المحكمة العدل الدولية.

وعبرت اللجنة عن بالغ قلقها للأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية نتيجة تصاعد أعمال القتل والاعتقال وتدمير الممتلكات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي ختام بيانها جددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لتكثيف الجهود من أجل إيقاف العمليات العدائية الإسرائيلية، كما جددت شكرها لجميع الجهات التي أرسلت مساعدتها لقطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة.