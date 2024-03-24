بوغدانوف: ندعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال نائب وزير الخارجية الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي، لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تدعم دائما فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية شاملة في ليبيا بمشاركة مجموعة واسعة من القوى السياسية في ذلك البلد، بما في ذلك ممثلو النظام السابق.

وأوضح بوغدانوف في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إجراء التصويت سيكون بمثابة مخرج من هذا الوضع الذى لا يطاق بالنسبة للشعب الليبي، الذي يعيش فيه منذ أكثر من 13 عاما نتيجة لعدوان الناتو غير القانوني، لافتا إلى أن الانتخابات ستساعد في تشكيل سلطات موحدة مع تمثيل عادل للمناطق التاريخية الثلاث “برقة وطرابلس وفزان”

وأكد بوغدانوف على أهمية النهوض بالعمل على المسار الدستوري لتنسيق الإطار التشريعي للعملية الانتخابية بين مجلس النواب ومجلس الدولة، لافتا إلى أنه في مايو ويونيو من العام الماضى، تم تحقيق نتائج مشجعة في بوزنيقة المغربية، ولكن توقفت هذه العملية الآن، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس الدولة تتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بالخروج عن الاتفاقات التى تم التوصل إليها، وتصر على مواصلة المشاورات.

بوغدانوف: لا أحد يتأكد الأن من أن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور

وشدد بوغدانوف على أنه لا أحد يتأكد الأن من أن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر عملية معقدة إلى حد ما، يجب التعامل معها بدقة ومراجعة المواقف مع جميع القوى السياسية الليبية وعدم إنشاء أطر زمنية مصطنعة لتنفيذها. ومع ذلك ليس من الضروري بالتأكيد تأخير تلك الانتخابات.

بوغدانوف: الشعب الليبي أطاح بالنظام الملكي

وأوضح بوغدانوف أن الشعب الليبي أطاح بالنظام الملكي في 1 سبتمبر1969، ولم تثر قضية إحياء النظام الملكي في ليبيا منذ ذلك الحين، حتى على مستوى المحادثات والمناقشات بين الشخصيات العامة والسياسية المهمة، مشددا على ضرورة الاتفاق على الفور على أن مثل هذه القرارات يتم اتخاذها على أساس استفتاء وطني، وفى غضون ذلك، من الصعب إجراء انتخابات وطنية.

ونفى بوغدانوف ما تتداوله وسائل إعلام حول نية روسيا لتوسيع وجودها العسكري في ليبيا، لافتا إلى أن اتفاقيات التعاون العسكري تتطلب قرارات من الحكومة الشرعية وتصديق برلمان البلاد، ومن الصعب تنفيذ ذلك في ليبيا في الوقت الحالي.

وأكد بوغدانوف أن موسكو تدعو باستمرار إلى انسحاب متزامن ومتوازن وتدريجي لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية دون استثناء، من أجل عدم الإخلال بتوازن القوى المتبقي على الأرض، مشددا على ضرورة أن يتخذ الليبيون أنفسهم القرارات بشأن مثل هذه القضية على أساس الإجماع.