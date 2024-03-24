بلدية زوارة: تصريحات “الطرابلسي” جهوية وعنصرية ضد “المكون الأمازيغي”

أخبار ليبيا 24

اتهمت بلدية زوارة اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية بتوجيه تصريحات عنصرية وجهوية ضد “مكون الأمازيغ” في ليبيا.

واستقبل المجلس البلدي لبلدية زوارة الكبرى الجمعة وفدا ضم الشخصيات الأمازيغية الفاعلة بالدولة وممثلي مجلس الحكماء والشورى وممثلين عن غرفة العمليات العسكرية زوارة.

وقالت البلدية، إن الاجتماع جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدها المعبر الحدودي “راس اجدير” وعلي خلفية تصريحات وزير الداخلية المكلف العنصرية والجهوية ضد المكون الأمازيغي.

وأضافت البلدية، أن المجتمعين أكدوا أن التصرفات الفردية والتوجهات العرقية وتصفية الحسابات يجب ألا يكون لها مكانًا في سياسات الدولة والمؤسسات الحكومية.

بلدية زوارة: سندافع عن أرضنا

وقالت البلدية، إن عميد وأعضاء المجلس البلدي بلّغ الحضور، بأن موقفهم “في الدفاع عن أرضهم من التعديات سيكون راسخًا وممتدًا على جميع المكونات العسكرية والمدنية والأجيال القادمة”.

وأضافت، كما أكدوا على موقف مكونات بلدية زوارة في الدفاع عن أرضهم واعتراضهم على إجراءات بث الفتنة والتطاول غير المبرر.

الطرابلسي كان قد حذّر إثر الاشتباكات التي حدثت في منفذ راس اجدير بأن وزارة الداخلية لن تترك الحدود وجميع المنافذ بدون أمن.

كما حذّر بأنها لن تسمح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن. وقال: “سيتم تأمين منفذ راس اجدير من المجرمين والمخربين وتجار الاعتمادات”. وأضاف: “العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة”.