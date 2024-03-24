بدء صيانة برج مطار سرت الملاحي تحت إشراف القيادة العامة للجيش

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أعلن الجهاز الوطني للتنمية البدء فعليًا في صيانة وترميم البرج الملاحي في مطار سرت الدولي تحت إشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الجهاز، إن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية المناطة لمهام إدارة المشاريع بالجهاز الوطني للتنمية.

وأضاف، أن أعمال صيانة وتطوير برج مطار سرت تنفذ بتوجيهات وإشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأوضح الجهاز، أن الأعمال تشمل صيانة وتطوير جميع ملاحق برج مطار سرت الملاحي المختلفة بمواصفات وتقنيات دولية.

قيادة الجيش تطلق نهضة عمرانية في سرت

هذا وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في إطلاق مشاريع عمرانية داخل سرت ضمن التوجه الوطني نحو أعمال التطوير والتنمية العمرانية في مختلف المدن والمناطق. وبدأ في المدينة العمل على إنجاز الخطوة الأولى من مشروع إعمار الجامعة.

والأيام الماضية زار تحالف لعدد من الشركات المصرية المتخصصة في البُنى التحتية، وتأسيس وإنشاء الطرق والجسور، وكذلك تخطيط وتوطين الموانئ والمناطق البحرية الحرة.

وصاحب الزيارة عدد من الجولات الميدانية، بما فيها موقع الميناء التجاري، وعدد من المواقع التي ستقام عليها عدد من الجسور المعززة لمشاريع التنمية بهذه المدينة.

كما زارت شركة (برودر التركية) المدينة في إطار استكمال مشروع المركب الجامعي وفندق الميناء.

وصاحب الزيارة عدد من الجولات الميدانية للمناطق المستهدفة بالمشاريع رفقة مدير الجهاز الوطني للتنمية، وعدد من الإدارات المختصة بالجهاز.

وقال الجهاز الوطني للتنمية، إنّه باشر بالتعاون مع شركات مختصة بتطوير بعض الفنادق الهامّة والتي ستكون جاهزة للاستخدام الفندقي بالمدينة.