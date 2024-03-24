المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد لمواجهة التوغو في مباراة ودية

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب التوغو وديا الثلاثاء المقبل ضمن تحضيراته الاستعدادية بمعسكره بالمغرب

ويسعى مدرب فرسان المتوسط الصربي ميتشو من خلال مباراته الودية الثانية بالمغرب لمنح الفرصة لكامل اللاعبين المتواجدين في قائمة تشكيلة المنتخب الوطني من أجل تجهزيهم بالشكل المطلوب لتصفيات كأس العالم التي يواجه فيها منتخبنا الوطني الموريشيس في بداية شهر يوينو المقبل .

وحقق المنتخب الليبي لكرة القدم الفوز على نظيره البوركيني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب ضمن معسكره التدريبي لفرسان المتوسط.

وافتتح المنتخب الوطني التسجيل عن طريق فيصل البدري، وأدرك المنتخب البوركيني التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ضياع الفرص

وفي الشوط الثاني أضاع فرسان المتوسط عديد الفرص ليفلح بعدها اللاعب عمر الخوجة من تسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة الثانية والستين من زمن المباراة.

تألق الوحيشي

وحاول المنتخب البوركيني إدراك التعادل لكن صلابة دفاع فرسان المتوسط وحسن تمركز الحارس مراد الوحيشي الذي أبعد عديد الكرات عن مرمى منتخبنا حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين لهدف.

ويقود المنتخب الليبي الأول لكرة القدم المدرب الصربي “ميتشو” الذي اختار 27 لاعبا لدخول التجمع الحالي في المغرب من اللاعبين المحليين.

ويسعي “ميتشو” إلى تحقيق نتائج إيجابية والوقوف على التشكيلة المثالية التي يمكن الاعتماد عليها في المواجهات الرسمية المقبلة.

وتُعلق الجماهير الليبية آمالا كبيرة على المنتخب في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بينما يُعول الجهاز الفني على خبرة “ميتشو” الطويلة في تدريب المنتخبات الوطنية، وقدرته على تحفيز اللاعبين، وإخراج أفضل ما لديهم.