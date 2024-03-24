المركز الوطني للأرصاد: طقس مستقر علي غالبية مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر اليوم الأحد، علي غالبية مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 16 و24 درجة علي غالبية مناطق الشمال، وعلي مناطق الجنوب ما بين 25 و30 درجة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في نشرته اليومية أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا غدا بامتداد منخفض صحراوي مصحوب برياح من القطاع الجنوبي، يتسبب في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

الأرصاد: من المتوقع نشاط الرياح بداية من مساء الإثنين

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح بداية من مساء الإثنين، ويكون ملحوظا يوم الثلاثاء، مما سيتسبب في إثارة الأتربة والغبار، بما يؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية على بعض الأماكن. ويصل تأثير هذه الرياح يوم الثلاثاء، ليشمل غالبية مناطق ليبيا مع زيادة في درجات الحرارة.

وتتكاثر السحب صباح الثلاثاء على أقصى المناطق من غدامس إلى زوارة، وقد تتخللها خلايا من السحب الرعدية الممطرة. وتتحول الرياح يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

– السماء صافية إلي قليلة السحب.

– الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة هذا اليوم، وتتحول إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة غدا، وتنشط بداية من المساء، خاصة يوم الثلاثاء، علي بعض المناطق، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين المقبلين.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا. ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي أثناء الصباح الباكر يوم الغد علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة، وتتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و21 درجة، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة يوم الغد علي غدامس، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 24 و30 درجة، وتسجل زيادة من الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

– السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق ما بين 23 و25 درجة، وتسجل زيادة من الغد.