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الفيتوري: الفساد الموجود في الدولة يكلفها مليارات

24 مارس، 2024 3:24 م
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عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بـ جامعة بنغازي
عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بـ جامعة بنغازي

أخبار ليبيا 24

قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بـ جامعة بنغازي، إن فرض الضرائب لن يؤدي إلى خفض الطلب على العملة الأجنبية، أو اختفاء السوق الموازية بل سيزيد من حدتها.

وأوضح الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن فرض الرسم سيؤدي إلى إشعال نار الغلاء، والتضخم بمعدلات أكثر من السابق، متسائلا إذا كان السعر الرسمي الجديد للدولار 6.15 دينار كم سيكون سعر الدولار في السوق السوداء.

الفيتوري: حالة الاقتصاد الليبي ليست في حالة جيدة

وأضاف الفيتوري أن حالة الاقتصاد الليبي ليست في حالة جيدة، لافتا إلى أنه لا يوجد نمو اقتصادي، وأن النمو شبه سلبي، مشيرا إلى أنه بإستثناء قطاع النفط فإن القطاعات “الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء والمياة وغيرها” جلها قطاعات حقيقة، وخاصةً الصناعة التحويلية والزراعة والتي يكون فيها الإنتاج المادي مرتفع وتقدم الوظائف للمواطنين .

وأكد الفيتوري أن 2.2 مليون مواطن موظف في القطاع العام بما يمثل ثلث سكان ليبيا، لافتا إلى أن هذا سببه عدم وجود الإستثمارات وأن القطاع الخاص شبة غير موجود وبسيط جداً، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية غير قادرة على الإستثمار في القطاعات الأخرى، موضحا أن أغلب الإنفاق بشكل استهلاكي مثل المرتبات والأجور وخدمات عامة ومصروفات التشغيل وغيره.

وشدد الفيتوري على أن الفساد الكبير الموجود في الدولة يكلفها مليارات ولا يوجد أي عائد منها كلها سرقات وأشياء غير منظورة، مع وجود الإنقسام حكومتين ومصرف المركزي منقسم وكذلك ديوان المحاسبة ومؤسسات الدفاع.

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24 مارس، 2024 3:24 م
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