الصلح: تصاعد الصراع وعودة حرب البيانات يفاقم الأزمة الاقتصادية

أخبار ليبيا 24

قال علي الصلح، الخبير الاقتصادي، إن استمرار وجود انقسام سياسي ونفقات موازية يؤثر بشكل كبير على هيكل الموازنة العامة.

وأوضح الصلح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تصاعد الصراع وعودة حرب البيانات، يُظهر أن ليبيا دون معالجة اقتصادية، معتبرا أن فرض ضريبة على سعر الصرف، خطوة لتصعيد موقف النفقات العامة وزيادة الأسعار، ما يضع علامات استفهام حول استخدامات النقد الأجنبي، وتبقى البيانات الرسمية سيدة الموقف الاقتصادي.

الصلح: العجز الداخلي والخارجي، والدين العام المحلي، له آثاره

وأضاف الصلح أن أزمات العجز الداخلي والخارجي، والدين العام المحلي، لها آثارها الاقتصادية المتعارف عليها مثل ضغوط التضخمية، وارتفاع الأسعار، وعدم وجود استدامة مالية.

وكان محمد شوبار، المُتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، قد قال إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، محل شبُهة واتهام أمام الليبيين، باعتبار الأول مسؤول عن السياسة المالية، والثاني مسؤول عن السياسة النقدية التي انتهجها المركزي.

وأوضح شوبار أن الاقتصاد الليبي يمر بمرحلة حرجة وخطيرة جدًا، نتيجة لتعرض مقدرات الليبيين للنهب والسرقة، من قبل القيادات السياسية والعسكرية المتواجدة في السُلطة، مشددا على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تشكيل سلطة موحدة قوية، بوجوه نظيفة اليد، لمحاسبة كل الفاسدين، واسترجاع الأموال المسروقة والمنهوبة، مشيرا إلى أن هذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي، لطي مرحلة العوز والفقر التي يعاني منها الليبيين.