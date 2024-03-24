الرقابة على الأغذية يرصد مخالفات جسيمة في الزنتان وبرقن

أخبار ليبيا 24

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الأحد، مخالفات جسيمة بعدة محال في الزنتان ومنطقة برقن خلال جولة تفتيشية.

وتأتي الجولة ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك، وشارك فيها الحرس البلدي، واستهدفت الجزارين ومحال بيع المواد الغذائية، وفق بيان مقتضب صادر عن مركز الرقابة على الأغذية.

وقال المركز إن المخالفات تمحورت حول عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة دون أن يوضحها، مكتفيًا بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الضبطية.

جولات ليلية في الزنتان

وأجرى مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية جولات ليلة في مدينة الزنتان ضمن “حملة حماية المستهلك” التي أطلقها المركز، برفقة جهاز الحرس البلدي ومديرية أمن الزنتان وجهاز الأمن العام والأمن الداخلي.

وشملت الحملة عدة نشاطات بما في ذلك محلات بيع الحلويات وبعض المقاهي حيث أسفرت الجولات عن تسجيل عدة مخالفات ومصادرة بعض المنتجات لوجود مواد محظورة بها.

كما تم إعطاء مخالفات وإنذارات لمحلات بها ملاحظات تتعلق بالنظافة والشهادات الصحية وانتهاء صلاحية بعض المنتجات التي تمت مصادرتها من قبل الحرس البلدي.

وفي استمرار الحملة الوطنية لحماية المستهلك قام مفتشي مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية فرع طرابلس بجولة تفتيشية داخل بلدية حي الأندلس رفقة جهاز الحرس البلدي استهدفت المطاعم والمقاهي.

وأسفرت الجولة عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة داخلها لعدم التزام اصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.