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“الدبيبة”: استئناف الخطوط التركية لرحلاتها إلى ليبيا مؤشر إضافي لتعزيز الاستقرار

24 مارس، 2024 12:13 ص
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"الدبيبة": استئناف الخطوط التركية لرحلاتها إلى ليبيا مؤشر إضافي لتعزيز الاستقرار

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إن استئناف الخطوط الجوية التركية لرحلاتها إلى ليبيا بعد نحو عقد يعد مؤشرًا إضافيًا لتعزيز الاستقرار في البلاد.

“الدبيبة” كتب على منصة “X” اليوم السبت: “الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وأضاف: أن استئناف الرحلات التركية “مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات”.

وثمّن “الدبيبة” جهود قطاع المواصلات والطيران المدني الليبي في تحقيق الاشتراطات الفنية لعودة شركات الطيران الدولية إلى ليبيا.

وقال “الدبيبة”: “بهذه المناسبة أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلد”.

موعد استئناف رحلات الخطوط التركية

وستستأنف الخطوط التركية الجوية رحلاتها من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة في طرابلس بواقع 3 رحلات أسبوعيًا، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وفي تصريح قال “محمد الشهوبي” وزير المواصلات بالحكومة منتهية الولاية، إن استئناف الرحلات الجوية التركية جاء عقب توقيع مذكرتي التفاهم بين مصلحة الطيران المدني والخطوط الجوية التركية، واستيفاء كل الاشتراطات الفنية.

"الدبيبة": استئناف الخطوط التركية لرحلاتها إلى ليبيا مؤشر إضافي لتعزيز الاستقرار

وأضاف “الشهوبي” أن الخطوط التركية ستباشر رحلاتها مباشرة من وإلى مطار معيتيقة ابتداء من الأسبوع المقبل، على أن تستأنف رحلاتها في باقي المطارات الليبية تباعا.

وقبل نحو 10 أيام تسلّم “خالد سويسي” وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بالحكومة منتهية الولاية من السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” نسخة من مذكرة التفاهم الخاصة بعودة شركة الخطوط التركية إلى المطارات الليبية.

 

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24 مارس، 2024 12:13 ص
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