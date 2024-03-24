إسماعيل: الرئاسي فشل بصورة كبيرة في ملف المصالحة

أخبار ليبيا 24

السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن المجلس الرئاسي فشل بصورة كبيرة في ملف المصالحة.

وأوضح إسماعيل، في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن المجلس الرئاسي لم يستطع تعيين رئيس وأعضاء للمفوضية العليا للمصالحة، وهو استحقاق من استحقاقات جنيف المطلوبة منهم، لافتا إلى أن المصالحة تتطلب تنازلات من جميع الأطراف في ليبيا، وأن تكون هناك رؤية شرعية لكل من قُتل في الحروب التي عاشتها البلاد طيلة الـ13 عامًا.

إسماعيل: المصالحة تتطلب معالجة جراح الجميع

وأضاف إسماعيل، أن المصالحة تتطلب معالجة جراح الجميع والنظر لكل الأسر الليبية التي فقدت أبنائها، لأن الشهادة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يطلقها على هذا أو ذاك، لافتا إلى أن المصالحة تتطلب جهة محايدة بالفعل وأن تكون هيئة الشهداء والجرحى محايدة، ولا تنظر إلى هذا الطرف أو ذاك، مشددا على أن هذا سيؤدي إلى استمرار التخندق واجترار نفس المشاكل، ولن يتم وقتها بناء الدولة.

أعضاء بـ اللجنة التحضيرية: رحيل اللافي شرط نجاح المصالحة

وكان أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، قد أكدوا في وقت سابق أن موقف عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض لـ ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، دليل على انحيازه الواضح لطرف دون الأطراف الأخرى، وخروج عن مبدأ الحياد.

واعتبر أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في خطاب لـ رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، أن تعنت اللافي يُعد نسفاً لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، وعرقلة واضحة لعمل اللجنة التحضيرية، مشددين على أن التسويف والمماطله وإطالة العمل على ملف المصالحة وتأخير انجازه بحجج واهية لأكثر من مرة، يجعل من اجتماع المؤتمر الجامع في إبريل المقبل أمراً بعيد الاحتمال.