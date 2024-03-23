منتخب مصر يهزم نيوزيلندا وينتظر الفائز من تونس وكرواتيا بكأس عاصمة مصر

أخبار ليبيا 24

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا أمام نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ضربة جزاء في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذى أقيم على استاد مصر بالعاصمة الإدارية، في انطلاقة كأس عاصمة مصر، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس التي ستُجرى اليوم السبت في النهائي.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: “حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، في الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، ويقود الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد”.

وجاءت قائمة الاحتياطي: “أحمد رمضان بيكهام، وأكرم توفيق، حمدي فتحي، وأحمد حجازي، محمد شريف، محمد شكري، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مصطفي فتحي، أحمد نبيل كوكا، المهدي سليمان، محمد الشامي”،

وأدار المباراة الحكم الايفواري كليمون فرانكلين حكما للساحة والسنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا مساعدين والسنغالي ألدالبير ديوف حكما رابعا بينما يتواجد المغربي حمزة الفارق حكما لتقنية الفيديو ويعاونه المغربية فتيحة الجرمومي.

بطولة كأس عاصمة مصر

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن والذي تولي المسؤولية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا

صور حصرية لـ “أخبار ليبيا 24” من مبارة مصر ونيوزيلندا للمصور محمد تاج الدين