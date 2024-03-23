مدان بأحكام غيابية.. ضبط مطلوب في وقائع سرقة ومخدرات ببنغازي

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تمكن أعضاء مديرية أمن بنغازي، من ضبط مطلوب على ذمة وقائع سرقة وإتجار بالمخدرات، وصادر بحقه أحكام غيابية بالسجن لعشر سنوات.

وبحسب بيان مقتضب نشرته مديرية أمن بنغازي، أمس الجمعة، فالمتهم صادر بحقه أمر ضبط من النيابة العامة على وقائع اتجار بالمخدرات، ومحكوم عليه بالسجن سبع سنوات، فضلا عن حكم بسجنه ثلاث سنوات في قضايا سرقة.

وتمكن أعضاء التحريات من ضبط المطلوب بكمين محكم، وتبين أنه يدعى “ع.ر.و” من مواليد 1983، وجرت إحالته إلى جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، أسفر تجوال أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي عن ضبط أحد مروجي المخدرات في منطقة اللثامة ببنغازي.

وأوضحت المديرية، أنه في أثناء تجوال أعضاء التحريات بمنطقة اللثامة جرى الاشتباه بمركبة آلية نوع كيا “أوبتما” اللون رصاصي معتمة بالكامل لا تحمل لوحات معدنية، وعلى الفور جرى استيقافها وكان على متنها أحد الأشخاص في حالة غير طبيعية وبتفتيش المركبة احترازيا جرى العثور بداخلها على حقيبة وبفتح الحقيبة عُثر على أشرطة من حبوب الهلوسة وكذلك قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وجرى نقله إلى القسم وإحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي، اللواء أحمد الشامخ، والقاضية بمُحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها وبمُتابعة رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مقدم خالد الرابحي.