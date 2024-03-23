مجلس الدولة يرفض قرار الضريبة وينتقد تجاهل عقيلة صالح له

أخبار ليبيا 24

رفض مجلس الدولة، قرار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب تلبية لطلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف مُخالف للتشريعات النافذة، لأنه صدر عن غير مُختص.

واعتبر مجلس الدولة في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن هذه الخطوة في هذا التوقيت تغذية الصراع السياسي، ومحاولة لتوظيف خلافات الأطراف السياسية، وتأجيجها، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى الهدوء للتسوية و المعالجة الجادة على مختلف الصعد.، مشددا على أن تجاهل مجلس الدولة الشريك السياسي لمجلس النواب لا يمكن القبول به أو السكوت عنه و سيصل بالبلاد الى الاستبداد بعد التجربة المدنية، لافتا إلى أن التفسير الخاطيء لجوهر الاتفاق السياسي، والتأويل القاصر لطبيعة مهمة وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق، أنتج حالة من الفوضى والارتباك في إدارة الشأن العام، ما قد يؤدي إلى وأد التجربة المدنية، والتمكين للاستبداد.

مجلس الدولة: نرفض تحميل المواطن تبعات العجز والخلل

وشدد مجلس الدولة على رفضه تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ مصرف ليبيا المركزي بالانفاق موازِ مجهول المصدر، على حد وصف البيان، مشيرا إلى أن معالجة هذه المسائل ينبغي ألا تتم باجراءات مستعجلة بل تتطلب دراسة من الخبراء و الالتزام بالشفافية، كونها مسائل تمس حياة كل المواطنين.

واستنكر مجلس الدولة إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات كعقود إذعان تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الضريبة على بيع العملة، مشددا على أن قرار الضريبة، مطالبا رئيس مجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغائه ومعالجة اساس المشكلة بمعايير مهنية.