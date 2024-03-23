قراصنة صوماليون يواجهون عقوبة السجن المؤبد في الهند

أخبار ليبيا 24

يواجه 35 قرصانا صوماليا عقوبة السجن مدى الحياة بعدما سلّمتهم البحرية الهندية إلى الشرطة في مومباي، اليوم السبت، بعد 100 يوم من عمليات مكافحة القرصنة شرق البحر الأحمر.

وسيكونون كأول من تجرى محاكمتهم بموجب قانون مكافحة القرصنة الهندي لعام 2022.

وكانت الهند، أكبر قوة وطنية في خليج عدن ومنطقة شمال بحر العرب، قد ألقت القبض على قراصنة من سفينة الشحن الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر من اختطافها قبالة الساحل الصومالي.

وفي أثناء استغلال التركيز على حماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، نفّذ القراصنة أو حاولوا أكثر من 20 عملية اختطاف منذ نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتفاقم أزمة الشحن العالمي.

عودة القراصنة الصوماليون

وقالت البحرية الهندية، إنه مع الهجمات التي نفذها الحوثيون، الذين يدعون التضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس، وتصاعد أعمال القرصنة، انخفضت حركة المرور التجارية عبر المنطقة إلى النصف منذ نوفمبر، حيث سلكت السفن طريقا أطول حول جنوب أفريقيا.

وعاد القراصنة الصوماليون إلى الظهور للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ويواجه القراصنة الذين اعتقلتهم قوات “الكوماندوز” الهندية عقوبة السجن مدى الحياة، كأول من تجرى محاكمتهم بموجب قانون مكافحة القرصنة الهندي لعام 2022، والذي يمكّن البحرية من القبض على القراصنة واعتقالهم في أعالي البحار.

وقال، قائد البحرية الهندية الأميرال آر هاري كومار، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على العمليات، إن الصوماليين كانوا يستخدمون السفينة “روين” باعتبارها “سفينتهم الأم” لشن هجمات على سفن أخرى.

وأضاف كومار، أن قوات الكوماندوز أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فردًا.

وقال كومار: “نحن قادرون على الوفاء بمتطلبات كوننا المستجيب الأول والشريك الأمني المفضل، لضمان أن تكون منطقة المحيط الهندي آمنة ومأمونة ومستقرة”.