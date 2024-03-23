غيث: السجال الدائر بين الكبير والدبيبة “عركة عيال”

أخبار ليبيا 24

اعتبر مراجع غيث، عضو مجلس الإدارة السابق بمصرف ليبيا المركزي، أن السجال الدائر بين الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، أصبح “عركة عيال” وليس نقاشاً لأجل الوصول إلى حل، على حد وصفه.

وأضاف غيث، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الصديق الكبير ينطبق عليه المثل السوداني “كلام جميل”، مشيرا إلى أن الكبير هو من مول حكومة الدبيبة منتهية الولاية طيلة ثلاث سنوات ولم يوجه كلمة نقد واحدة لإنفاقها، لافتا إلى أنه كان يحضر الحفلات والاجتماعات والبرامج الوهمية، وهو يعرف أنه يخل بإستقلالية المصرف.

غيث: الكبير رفض الالتزام ببرنامج تخفيض السعر تدريجيا

وأشار غيث إلى أن الكبير رفض اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد الاجتماع الوحيد منذ سنة 2014، موضحا أنه رفض الالتزام ببرنامج تخفيض السعر تدريجيا، وقام بوضع الدراسة لذلك أمام مجلس الإدارة.

غيث: الكبير تبرأ من الدبيبة بعد اقتراب رحيله

وأكد غيث أن الكبير رفض كل الدعوات لعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لإنسجامه مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، مشيرا إلى أنه الأن يتبرأ من كل هذا ويلقي اللوم على صديقه، بعدما استشف أن هناك حكومة قادمة في الأفق، وقرر القفز من القارب كما هي عاداته، على حد قوله.

وشدد غيث على أن الكبير لا يستطيع أن يقنع الجميع بأنه حريص على الاقتصاد الليبي، مشيرا إبى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يملك الصدق في الأفعال ولا في الأقوال.