ضمن معسكر الإعداد بالمغرب.. المنتخب الوطني لكرة القدم يتفوق على نظيره البوركيني

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حقق المنتخب الليبي لكرة القدم الفوز على نظيره البوركيني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما بالمغرب ضمن معسكره التدريبي لفرسان المتوسط.

وافتتح المنتخب الوطني التسجيل عن طريق فيصل البدري، وأدرك المنتخب البوركيني التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ضياع الفرص

وفي الشوط الثاني أضاع فرسان المتوسط عديد الفرص ليفلح بعدها اللاعب عمر الخوجة من تسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة الثانية والستين من زمن المباراة.

تألق الوحيشي

وحاول المنتخب البوركيني إدراك التعادل لكن صلابة دفاع فرسان المتوسط وحسن تمركز الحارس مراد الوحيشي الذي أبعد عديد الكرات عن مرمى منتخبنا حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدفين لهدف.

ووفق رزنامة المنتخب الوطني سيلتقي فرسان المتوسط يوم الثلاثاء المقبل منتخب توغو في ثانية مبارياته بمعسكر المغرب الحالي.

ويقود المنتخب الليبي الأول لكرة القدم المدرب الصربي “ميتشو” الذي اختار 27 لاعبا لدخول التجمع الحالي في المغرب من اللاعبين المحليين.

ويسعي “ميتشو” إلى تحقيق نتائج إيجابية والوقوف على التشكيلة المثالية التي يمكن الاعتماد عليها في المواجهات الرسمية المقبلة.

وتُعلق الجماهير الليبية آمالا كبيرة على المنتخب في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بينما يُعول الجهاز الفني على خبرة “ميتشو” الطويلة في تدريب المنتخبات الوطنية، وقدرته على تحفيز اللاعبين، وإخراج أفضل ما لديهم.