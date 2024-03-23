سلة النصر تحقق فوزها الثالث تواليا على حساب المروج

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يواصل فريق النصر لكرة السلة سلسلة انتصاراته، حيث حقق فوزه الثالث على التوالي عقب تفوقه على مستضيفه فريق المروج بنتيجة 92 نقطة مقابل 65، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب من الدور التمهيدي من الدوري الليبي لكرة السلة.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، فرض النصر في اللقاء الذي احتضنته قاعة أحمد موسى بالمرج سيطرته على فترات المباراة الثلاث الأولى موسعا فيها الفارق إلى (37) نقطة، لتكون الفترة الأولى لصالح فريق النصر بفارق (11) نقطة، وبنتيجة (20 مقابل 9) من النقاط.

وواصل النصر التقدم على صعيد النتيجة في الفترة الثانية، موسعا الفارق إلى (19) نقطة، وبنتيجة (35 مقابل 16) نقطة، بينما كان الشوط الأول لمصلحة النصر (55 مقابل 25) نقطة.

المروج والعودة

وحاول فريق المروج في ثالث فترات اللقاء العودة ولكن فريق النصر بسط السيطرة منهيا الفترة الثالثة لصالحة بفارق (7) نقاط، فيما كان إجمالي الفترات الثلاثة نصراويا بنتيجة (80 مقابل 43) نقطة.

وفي الفترة الأخيرة من المواجهة، تحسن أداء المروج كثيرا، بعكس النصر الذي انخفض مستواه، لتنتهي أخر الفترات لمصلحة المروج بفارق (10) نقاط، وبنتيجة (22 مقابل 12) نقطة.

لينتهي اللقاء الذي عقد أمس الجمعة بفوز فريق النصر على مستضيفه فريق المروج بنتيجة 92 نقطة مقابل .