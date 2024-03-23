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ست ثوان.. النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي

23 مارس، 2024 10:36 م
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النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي

أخبار ليبيا 24

أحرز النمساوي كريستوف بومغارتنر هدفا بعد ست ثوان من انطلاق المباراة الودية أمام سلوفاكيا، اليوم السبت، وهو أسرع هدف مسجل في كرة القدم الدولية.

انطلق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من نقطة البداية وسط الملعب وتخطى ثلاثة مدافعين قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية السفلية.

وبينما كانت جماهير سلوفاكيا تنظر إلى الأمر بذهول، احتفل النمساويون في القسم الضيف بملعب “تيهيلني بول” في براتيسلافا، بينما كان لاعب وسط “رازن بال شبورت لايبزيغ” يحيط به زملائه.

النمساوي بومغارتنر يسجل أسرع هدف دولي

بومغارتنر يتفوق على بودولسكي

وتفوق هدف “بومغارتنر” على هدف “لوكاس بودولسكي” لألمانيا ضد الإكوادور في عام 2013 عندما افتك المهاجم الكرة من أحد المدافعين وسجل بعد سبع ثوان من المباراة.

ولد “كريستوف بومغارتنر” في 1 أغسطس 1999، وهو أحد أبرز نجوم منتخب النمسا، الذين تنتظر الجماهير رؤيتهم في بطولة “يورو 2024” المقبلة في الصيف في ألمانيا. ويمتلك اللاعب الشاب قدرات فنية كبرى في خط الوسط.

وتعاقد نادي “لايبزيغ” ثالث الدوري الألماني لكرة القدم مع “كريستوف بومغارتنر” قادمًا من “هوفنهايم” في صفقة بلغت تكلفتها 27 مليون يورو، وتمتد حتى عام 2028. وهذه ثاني أغلى صفقة في تاريخ الفريق الألماني بعد الجناح الصفقة التي أبرمها مع “دافيد فروم”، إذ انتقل إليه الأخير في عام 2022 من “هوفنهايم” كذلك مقابل قرابة 30 مليون يورو.

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23 مارس، 2024 10:36 م
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