روسيا تلغي مباراتها الودية مع الباراغواي بعد هجوم موسكو

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم السبت، إلغاء المباراة الودية الدولية، التي كانت مقررة أمام باراغواي، يوم الاثنين في موسكو، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من العاصمة.

وقُتل ما لا يقل عن 115 شخصًا بعد أن فتح مسلحون النار من أسلحة أوتوماتيكية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وروسيا، المحظورة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير 2022 إثر الهجوم على أوكرانيا، يمكنها فقط خوض مباريات ودية.

وهزمت روسيا صربيا 4-0 يوم الخميس على ملعب “في تي بي أرينا” بموسكو، وكان من المقرر أن تلعب مع باراغواي في نفس المكان يوم الاثنين.

وقال الاتحاد الروسي في بيان: “فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في كراسنوجورسك، قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم واتحاد باراغواي لكرة القدم إلغاء مباراة الودية بين منتخبي روسيا وباراغواي”.

إلغاء الأحداث الجماهيرية في روسيا

وألغت وزارة الثقافة الروسية جميع الأحداث الترفيهية والجماهيرية في البلاد، يوم الجمعة، وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل جميع المباريات في مسابقاته المقررة في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت روسيا، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على المسلحين الأربعة الذين يشتبه في تنفيذهم المذبحة في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو. وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة من يقفون وراء الهجوم.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة لكن هناك مؤشرات على أن موسكو تسعى إلى وجود صلة أوكرانية على الرغم من نفي المسؤولين الأوكرانيين بشدة أن يكون لكييف أي علاقة به.