خارجية الحكومة الليبية تدين هجوم موسكو الإرهابي

أخبار ليبيا 24

أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدنيين في العاصمة الروسية موسكو.

ودعا الحويج إلى مقاربة جماعية دولية لاجتثاثه “خاصةً وأن الإرهاب لا جنسية له ولادين له وأقدم خالص التعازي لأسر الضحايا والشعب والحكومة الروسية”.

قالت لجنة التحقيق الروسية إن عدد قتلى الهجوم على مركز “كروكس سيتي هول” الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة قفز إلى 93 شخصا .

ونقلت وكالة “رويترز” عن الكرملين اليوم السبت إن روسيا ألقت القبض على 11 شخصا بينهم أربعة مسلحين مشتبه بهم فيما يتعلق بالهجوم المسلح الذي فتح فيه مسلحون يرتدون ملابس مموهة ، النار من أسلحة أوتوماتيكية على جماهير كانوا يحضرون حفلا موسيقيا بالقرب من العاصمة أمس الجمعة ، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وأضاف الكرملين أن رئيس جهاز الأمن الروسي “ألكسندر بورتنيكوف” أبلغ الرئيس “فلاديمير بوتين” بأن من بين المعتقلين “أربعة إرهابيين” وأن الجهاز يعمل على تحديد هوية شركائهم.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن وقوع هجوم يعتقد أنه إرهابي على قاعة حفلات ومركز تسوق قرب العاصمة موسكو.

وذكرت وكالة “سبوتنيك”، أن أربعة أشخاص أطلقوا النار بمركز تسوق “كروكوس سيتي” في موسكو.

وأكدت أن المهاجمين يرتدون ملابس مموهة، واستهدفوا قاعة للحفلات الموسيقية، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة “يكنيك”، ولم يصب الموسيقيون.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: “إن المجتمع الدولي ملزم بإدانة هذه الهجوم الإرهابي الدموي في موسكو”.