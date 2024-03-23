بوقعيقيص: نؤيد قرار القيادة العامة بالانسحاب من مسار المصالحة

أخبار ليبيا 24

أيدت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، قرار سحب وفد القيادة العامة للجيش المشارك في مشروع المصالحة الوطنية على خلفية سحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي قراره بضم شهداء وجرحى الجيش إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين.

بوقعيقيص: مسار المصالحة الوطنية انبثق عن اتفاق جنيف

وأضافت بوقعيقيص في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24″، أنه وهو كما هو معلوم فإن مسار المصالحة الوطنية انبثق عن الاتفاق السياسي الذي تم بـ “جنيف”.

وشددت بوقعقيص على أن المصالحة الوطنية شأن وطني داخلي لا داعي لإدخال أطراف خارجية فيه مثل الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن تدخل المبعوث الأمم عبد الله باتيلي في ملف المصالحة يكفي، داعية كل الوفود الوطنية المشاركة في مسار المصالحة “المختل” أن تنسحب منه إلى حين اجراء إعادة نظر بالكامل في اتفاق جنيف.

وكان أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، قد أكدوا في وقت سابق أن موقف عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض لـ ضم شهداء وجرحى ومفقودي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، دليل على انحيازه الواضح لطرف دون الأطراف الأخرى، وخروج عن مبدأ الحياد.

واعتبر أعضاء في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، في خطاب لـ رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي بشأن ليبيا، ساسو نغيسو، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسحة منه، أن تعنت اللافي يُعد نسفاً لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية، وعرقلة واضحة لعمل اللجنة التحضيرية.

وأكد الخطاب على أن التسويف والمماطله وإطالة العمل على ملف المصالحة وتأخير انجازه بحجج واهية لأكثر من مرة، يجعل من اجتماع المؤتمر الجامع في إبريل المقبل أمراً بعيد الاحتمال، مطالبا اللجنة رفيعة المستوى بإعادة النظر في تولي عبدالله اللافي الإشراف على ملف المصالحة، وتكليف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أو موسى الكوني عضوالمجلس الرئاسي، أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.