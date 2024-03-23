بعد توقف دام 6 سنوات.. وصول مسخن حراري لتشغيل مصنع الميثانول الثاني

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وصول المُسخّن الحراري إلى ميناء مرسى الحريقة النفطي، مشيرة إلى أنه سيساهم في تشغيل مصنع الميثانول الثاني.

وبحسب بيان الشركة عبر صفحتها بموقع “فيس بوك”، أمس الجمعة، أعربت الشركة عن سعادتها بهذه الخطوة، وقال منسق الميثانول الثاني عبد الله ارحيم: “إن المصنع يعود للعمل بعد توقف دام 6 سنوات”، مشيرا إلى أن هنالك أعمالا عالقة تنفذ الشهر المقبل بما يساهم في عودة الحياة إلى المصنع.

الإنزال يتطلب حرفية عالية

من جانبه، أوضح مدير إدارة النقل عباس المحجوب، أن المسخن يزن 64 طنا، وجرى نقله عبر رافعات تحمل 300 و400 طن بجهود ذاتية من إدارة النقل بالتعاون مع الإدارات الأخرى بالشركة.

وأشار المحجوب إلى نجاح عملية النقل بدون أخطاء أو آثار سلبية، منوها إلى أنه صيانة الرافعات قبل نحو شهرين، مضيفا أن عملية إنزال المسخن من الباخرة إلى المقطورة ومن ثم إلى المصنع يتطلب جهدا وحرفية عالية.

مصنع الميثانول

وفي نوفمبر الماضي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بدء عمليات تشغيل مصنع الميثانول الأول التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمعدل إنتاج بلغ 600 طن متري.

وقالت المؤسسة حينها إن المصنع يعمل حاليا بنحو 60% من قدرته الإنتاجية، وذلك بعدما توقف تشغيله سنوات.