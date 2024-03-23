برقيق: الطرابلسي وحكومة الدبيبة مزقا النسيج الاجتماعي لـ ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال الهادي برقيق، رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إن عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وزير مكلف لا يملك، لافتا إلى أن الحكومة التي يتبعها حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، مشددا على أن أي تغيير مرفوض في ظل الانقسام وعدم وجود الدستور.

وأوضح برقيق، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن تصرفات وزير الداخلية المكلف تفتقر إلى المهنية والنزاهة والدراية الكافية التي تؤهله لأداء مهام الوزارة وأضعف من تولى هذا المنصب، مشيرا إلى أن الأعمال العبثية المشينة التي يمارسها كانت نتيجتها المحتومة في كل مرة تمزيق النسيج الاجتماعي ويفقد الحكومة مصداقيتها ويقرب من يوم إسقاطها.

وشدد برقيق على أن الطرابلسي وهو يتحدث عن القبلية يتعمد متناسيا تكليفه لأشخاص من أقاربه من الدرجة الأولى ليكونوا من كبار المسؤولين في إدارات عليا بالوزارة ضاربا بعرض الحائط التراتبية والأقدمية والخبرة والكفاءة وأصبحت الوزارة تشكل خطرا على النظام العام.

توتر أمني على الحدود مع تونس

وكانت حركة المرور في معبر رأس اجدير على الحدود الليبية – التونسية، قد توقفت الثلاثاء الماضي بعد قرار الطرابلسي، غلق المنفذ لحين صدور تعليمات أخرى، واصطفت سيارات طويلة في المنفذ المغلق، فيما عانى مواطنون من الانتظار خاصة في أيام شهر رمضان، فضلا عن وجود عائلات وكبار سن ومرضى بين المنتظرين.

وحمل المجلس البلدي زوارة حكومة الدبيية منتهية الولاية، مسؤولية توتر الوضع، مؤكدا أن الحكومة والجهات القائمة على تسيير المنفذ -التي تستغل مسمى الدولة- تتحمل المسؤولية الكاملة عن الفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية.

بعدها خرج الطرابلسي ليؤكد عزمه استعادة السيطرة على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، ملوحا باستخدام القوة، متعهدا بأن يجعل من راس اجدير عبرة لكل المدن الليبية.