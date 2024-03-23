الوطنية للنفط: نفكر في عرض حصة الشريك الأجنبي بـ “رأس لانوف” للاستثمار المحلي

أخبار ليبيا 24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تلقيها خطاب من الشريك الأجنبي بمصفاة رأس لانوف يحيطها علماً بأنه تلقى عرضاً لبيع حصته في المصفاة لطرف لم يقم بتسميته وطلب الموافقة المبدئية للبيع.

المؤسسة الوطنية للنفط: أحلنا طلب الشريك الأجنبي للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة

وأوضحت مصادر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المؤسسة الوطنية للنفط أحالت طلب الشريك الأجنبي للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة طلباً للتوجيه بالرفض أو القبول المبدئي لعملية البيع.

وأضافت المصادر أنه في حالة تم القبول مبدئياً ستطلب المؤسسة الوطنية للنفط ملفاً كاملاً عن الطرف الذي تقدم بالعرض و ستشرع في اجراءات العناية الواجبة ( due diligence ) للتحقق من ملاءته الادارية والمالية وفق المؤسسة الوطنية للنفط .

المؤسسة الوطنية للنفط: بعض الأطراف تحاول تشتيت الرأي العام



وأشارت المصادر إلى محاولة بعض الأطراف تشتيت الرأي العام عن القضايا المعيشية والاقتصادية والترويج بأن الطرف الذي تقدم بالعرض له علاقة بشركات الكيان الصهيوني، مشددة على أن المؤسسة الوطنية للنفط تلتزم بقانون مقاطعة الكيان الغاصب

وأكدت المصادر أن المؤسسة الوطنية للنفط تفكر في عرض حصة الشريك الأجنبي للاستثمار المحلي للقطاع الخاص الوطني لتعود مصفاة رأس لانوف ليبية 100%.