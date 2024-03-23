الدبيبة يتحدث عن حرية واستقرار في ليبيا ويتهم الكبير وعقيلة بالسرقة

أخبار ليبيا 24

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، إن ليبيا تعيش كل أنواع الاستقرار، رغم محاولات البعض التضييق، لافتا إلى أن إرادته قوية في الحفاظ على ما وصل إليه من استقرار، على حد قوله.

وأوضح الدبيبة في كلمة له خلال فعاليات موسم مصراتة الرمضاني الأول، وتابعتها “أخبار ليبيا 24″، أنه سيضحي من أجل استقرار ليبيا، ولا مجال لمن يريدون الحروب وحكموا البلاد لسنوات، دون أن يحققوا أي إنجاز، مشيرا إلى أن البلاد تواجه قرار فردي ومؤسف يريد أن يسرق 26% من مدخرات ليبيا، ومن جيوب المواطنين الليبيين الكادحين ومرتباتهم، ويجب رفضه من الجميع، (في إشارة لقرار الصديق الكبير).

الدبيبة: نحن اليوم نعيش أجواء الحرية والديمقراطية

ويرى الدبيبة، أن الشعب الليبي يعيش اليوم أجواء الحرية والديمقراطية، معتبرا أنه بإمكان المواطن أن ينتقد أي أحد في أي ميدان، رافضا رفع صور لأشخاص في الميادين، مطالبا برفع علم ليبيا، والشهداء والأبطال على حد قوله.

وأشار الدبيبة إلى أن هناك من يسعى لإعادة الماضي الأسود الذي بنوه، مؤكدا أنه سيضحي لمنع ذلك، وإرساء الاستقرار في البلاد، على حد وصفه، لافتا إلى أن هؤلاء حكموا 10 سنوات “ما قدروش يديرو حتى لامبة ضي”، والآن يريدون أن يحكموا من جديد.

الدبيبة: الصديق الكبير أصدر قرار فردي ويريد أن يأخذ نسبة 27% من مرتباتكم

وأضاف الدبيبة، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، أصدر قرار فردي ويريد أن يأخذ نسبة 27% من مرتبات الشعب، لافتا إلى أن اليوم هو وقت محاسبة من بذروا أموال الشعب، وعلى الليبيين محاسبتهم، مؤكدا أنه مُستعد للمحاسبة أمام الشعب وهو القادر على محاسبة الجميع على حد قوله.