الأرصاد: سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم السبت على بعض مناطق الشمال خاصةً مناطق الشمال الشرقي مع أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة من حين لآخر هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الممتدة من الخمس حتى سرت.

والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–23)مْ ، وتسجل .زيادة تدريجية من يوم الغد.

وتشهد مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق من المتوقع أن تكون جيدة على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر حتى درنة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية غربية .

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15–19)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الإثنين.

وفي الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (25–31)مْ، تتراجع مساء اليوم ثم تسجل زيادة من يوم الإثنين.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تتكاثر السحب هذا اليوم على الواحات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (24–29)مْ، تتراجع مساء اليوم ثم تسجل زيادة من يوم الإثنين.