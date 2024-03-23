أمطيريد: ما يحدث في طرابلس حول ليبيا لـ دولة هشة وعرض سيادتها للخطر

أخبار ليبيا 24

قال محمد أمطيريد، المحلل السياسي، إن تصنيف ليبيا كدولة تضم خلايا إرهابية كان في السابق خطير جدا، واليوم أصبح في درجة تأهب.

وأوضح أمطيريد، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه لا يمكن القول بأن ليبيا بلد لا تضم خلايا من التنظيمات الإرهابية، في ظل وجود مرتزقة سوريين في العاصمة طرابلس، إلى جانب بقايا أنصار الشريعة وقواعدهم وأعلامهم في بعض المناطق.

أمطيريد: الإرهاب لا يزال موجود في طرابلس بعدما انتهى في الشرق والجنوب

وأضاف أمطيريد، أن خطر الإرهاب لا يزال موجود في ليبيا وفي العاصمة تحديدا، بعدما انتهى الإرهاب في الشرق والجنوب، ولكن خطر الإرهاب لا يزال يدق في أي لحظة، لافتا إلى أنه لا يمكن تخمين متى سينتهي هذا الإرهاب، مشيرا إلى أنه في حالة وجود دولة واحدة بجيش قوى ربما ستتخلص ليبيا بأكملها من الخلايا الإرهابية.

أمطيريد: ليبيا بحاجة إلى تغيير سياسي

واعتبر أمطيريد، أن التحشيد الأهلي الذي حدث في مدينة مصراتة المطالب بالتغيير هو أمر صحي، لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى تغيير سياسي، خاصة بعض الشخصيات القيادية التي بقت في المشهد السياسي بشكل غير شرعي، بسبب الصراعات بين الشخصيات القيادية على المصالح الشخصية.

وشدد أمطيريد، على أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، جعلت من بعض الشخصيات التي تحكم بقوة السلاح أن تهرول إلى تنظيم صفوفهم أمنيا، حتي لا يكونوا خارج اللعبة السياسية، مرجحا حدوث تحركات مناهضة في العاصمة طرابلس، خاصة بعد زيارة نورلاند وجلوسه في العاصمة بحجة تدريب بعض الكتائب الأمنية، واجتماعه مع بعض الفصائل هناك، مؤكدا أن الهدف هو مشاركتهم مع الفيلق الأمريكي في عملياته في المنطقة.

وكشف أمطيريد، عن وجود بوادر وتسريبات تقول إن المرحلة القادمة ستكون عسكرية وليست سياسية، وما نراه اليوم هو مشهد عسكري ربما يتحرك في أي لحظة في الغرب الليبي، مؤكدا أن ما يحدث في العاصمة هو الذي جعل من ليبيا دولة هشة أو دولة غير مستقرة سياسية واقتصادية وجعل سيادتها في خطر.